Министр финансов: при раздаче обещаний на 2020 й год нам следует быть консервативнее

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Чтобы можно было повышать доходы населения, Литве следует ускорить реформы в сферах образования, здравоохранения и инновационной политики, утверждает министр финансов.

По словам Вилюса Шапоки, в условиях замедления экономического роста необходимо строго придерживаться фискальной дисциплины и обуздывать расходы госсектора, не забывая при этом о мерах по снижению уровня бедности.

«При подготовке к следующему году нам следует быть намного осторожнее. Вероятность глобальных рисков и их проявления в настоящее время реально намного выше, чем она была в прошлом году, при подготовке проекта бюджета этого года. Время для подготовки к замедлению роста экономики есть, однако и при планировании, и при раздаче обещания нам следует быть консервативнее», – сказал BNS В. Шапока.

По его словам, сейчас идут интенсивные переговоры о проекте бюджета 2020 года со всеми министерствами, а главное требование к ним – привести в порядок дела в той области, где имеются внутренние резервы и деятельность недостаточно эффективна.

«Необходимо ускорить проведение в жизнь реформ в сферах образования, здравоохранения и инновационной политики, так как в противном случае порядка в нашей экономической ситуации не будет. (…) Это необходимые шаги, и если их не сделать, то ожидать в будущем, что Литва вырвется из ловушки средних доходов, будет просто наивно», – сказал министр.

Он скептически отнесся к вынашиваемым в сейме планам ввести третий тариф подоходного налога – 32%, а также отказаться от дальнейшего повышения не облагаемого налогами уровня доходов или делать это медленнее.

«Я расцениваю такое предложение просто как политический месседж и не более. Заметных доходов введение такого тарифа не даст, бухгалтерский подсчет показывает наличие всего 4 млн евро, а в экономическом смысле даже их собрать, по всей видимости, не удастся. Между тем будет причинен урон сектору высоких технологий, который государство всеми средствами обещает поддерживать», – сказал В. Шапока.

Он подчеркнул, что повышение не облагаемого налогами уровня доходов является одной из наиболее эффективных мер в реальной борьбе с бедностью.

«На мой взгляд, необходимо сохранить преемственность реформ, включая и налоговую. Налоговая политика должна быть стабильной и предсказуемой, так как меняя каждый год налоги, мы просто повысим политический риск в глазах инвесторов. Литва находится в уязвимой геополитической зоне, поэтому нам и там приходится прилагать куда больше усилий, чтобы привлечь инвесторов», – сказал министр.

По его словам, представленные в Программе стабильности новые прогнозы о том, что в 2020-2022 годах доходы бюджета должны ежегодно увеличиваться на 6%, а только поступления налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль – на 8% и на 10% соответственно, являются обоснованными.

«Несколько последних лет показали нам, что разрыв НДС стремительно сокращается. Я думаю, что здесь точно еще есть потенциал, так как этот разрыв был действительно большим и возможности здесь еще не исчерпаны. Если говорить о налоге на прибыль, то мы видим, что поощрение инвестиций реально действует, предприятия стали инвестировать, поэтому естественно, что после определенного цикла налог на прибыль должен будет восстановиться. Все это взвешено и рассчитано. Я считаю, что мы можем обоснованно этого ожидать», – сказал В. Шапока.

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