Министр финансов В.Шапока: мы внесем безопасный бюджет

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что условия формирования бюджета на 2021 год — особенные, а любое увеличение расходов следует тщательно взвесить. По его словам, осенью будет внесен «безопасный» проект бюджета.

«Бюджет следующего года будет на самом деле особенный, потому что мы формируем его в условиях большой неопределенности. (…) Нам следует помнить, что и в этом, и в следующем году доходы государства сократились, и поэтому часть расходов будет финансироваться на заимствованные средства, поэтому нам следует быть очень осторожными в тратах, так как это заимствованные средства, а долги в любом случае придется возвращать», — сказал В. Шапока журналистам после встречи с президентом.

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«Мы будем очень внимательно оценивать все предложения и осенью внесем безопасный бюджет», — добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли в следующем году ожидать увеличения хотя бы части выплат, министр повторил, что ситуация очень неопределенная.

«Увеличение любых расходов должно быть тщательно взвешено, так как немалой частью это будет финансироваться на заимствованные средства», — объяснил В. Шапока.

Президент Гитанас Науседа во вторник сказал, что в государственном бюджете на 2021 год должна быть отражена идея государства благосостояния и новая модель экономики.

Он призвал в следующем году, когда начнется восстановление экономики, продолжить индексирование пенсий, повышение не облагающегося налогами уровня доходов, инвестирование в качество образования.