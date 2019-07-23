Министр финансов Великобритании уйдет в отставку, если премьер-министром станет Борис Джонсон

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Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд подтвердил, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на BBC, Хэммонд пояснил, что будет готов подать заявление об отставке в среду, когда премьером еще будет Тереза Мэй, а фамилия ее преемника уже будет известна.

Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, вполне жизнеспособный вариант, пишет «Интерфакс».

«На такое я бы не мог подписаться», — сказал Хэммонд. Он добавил, что считает важным, чтобы в стране премьер и министр финансов разделяли общую позицию по теме Brexit.

В случае если премьером станет не Джонсон, а его соперник, глава МИД Джереми Хант, то, по словам Хэммонда, «ситуация будет более сложной».

В то же время глава Минфина отметил, что опросы ясно показывают, что следующим главой правительства Великобритании будет именно Джонсон.

В пятницу газета The Times сообщила, что помимо Хэммонда на следующей неделе могут покинуть свои посты еще несколько членов правительства. Ранее сообщалось, что министр юстиции Дэвид Гок тоже намерен подать в отставку, если новым премьер-министром станет Борис Джонсон.

По оценкам наблюдателей, в ближайшие дни последуют новые заявления об уходе, в первую очередь со стороны британских министров, симпатизирующих Евросоюзу. К ним относятся министр экономики Грег Кларк и министр международного развития Рори Стюарт.

Ожидается, что во вторник станут известны результаты выборов, на которых британские консерваторы определят лидера своей партии. Этот человек автоматически станет преемником Мэй на посту премьера.

Напомним, что Борис Джонсон, который ранее был главой МИД Великобритании, является сторонником так называемого «жесткого Brexit», то есть выхода страны из Евросоюза без заключения договора о дальнейших взаимоотношениях Лондона и Брюсселя.

Согласно имеющимся договоренностям, Brexit должен состояться до 31 октября. При этом пока неясно, покинет Великобритания Евросоюз с соглашением или без.