Министр Германии в Литве: у России нет никакого права указывать НАТО

«Нельзя делить Европу на сферы влияния, нельзя запретить странам выбирать ориентацию по безопасности», — сказал министр.

Требования «неприемлемы»

Россия в пятницу обнародовала адресованные к НАТО и США требования в сфере безопасности, в которых указано, что Альянс не может принимать никаких новых членов и не должен создавать никакие военные базы в бывших советских странах.

В документе содержится призыв установить ограничения на размещение ракет и говорится, что члены НАТО должны «обязаться воздержаться от дальнейшего расширения «блока».

В адресованном США проекте договора о безопасности говорится, что Вашингтон должен блокировать присоединение любой бывшей советской страны к НАТО.

Эти условия выдвинуты потому, что Россия требует, чтобы блок НАТО отказался от обязательства принять в будущем в свои ряды Грузию и Украину.

В адресованном НАТО документе также говорится, что Москва и Альянс должны прикладывать усилия к тому, чтобы «предотвращать инциденты» в регионах Балтийского и Черного морей, а также открыть «горячую линию» для «срочных контактов».

По словам литовского министра, своими требованиями Россия стремится расколоть НАТО, ослабить защищенность восточного фланга Альянса и исключить присутствие США в Европе.

«Такие требования неприемлемы, если мы думаем о безопасности своих стран», — сказал Анушаускас.

Ламбрехт сказала, что представители стран НАТО обсудят требования России на следующей неделе.

«Твердое обязательство».

В Рукле Йонавского района Ламбрехт встретилась со служащими здесь германскими военными. Германия осуществляет командование размещенным с 2017 года в Литве международным батальоном НАТО.

Сейчас в батальоне служит около 1,1 тыс. военных, половина их из Германии.

«Это свидетельствует о твердом обязательстве (Германии — BNS) по безопасности нашего региона», — сказал Анушаускас.

Ламбрехт сказала, что выбрала Литву для своего первого зарубежного визита сознательно, чтобы «поддержать наших союзников и направить сигнал о единстве».

Мы твердо стоим на стороне наших партнеров и друзей и мы будем продолжать прекрасное сотрудничество наших вооруженных сил», — отметила министр.

Она сказала, что прекрасно понимает обеспокоенность Балтийских стран по поводу безопасности в регионе.

Анушаускас сказал, что Россия сейчас дислоцирована в Калининградской области силы, которые «вдесятеро больше» размещенного в Рукле международного батальона.

«В этой ситуации требования России, ослабляющие безопасность наших стран, просто невозможны. Выполнить их невозможно, и я считаю, что они должны быть отклонены», — сказал литовский министр.

Похожие международные подразделения НАТО для сдерживания России были дислоцированы и в других странах Балтии и Польше.

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