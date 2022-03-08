Министр культуры Литвы призвал коллег по ЕС предотвращать пропаганду Кремля

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис во время неформальной встречи с коллегами по ЕС во французском городе Анже призвал прибегнуть ко всем мерам предотвращения распространения кремлевской пропаганды в связи с продолжением российского вторжения в Украине.
«Сегодня не только Украина, но и ЕС в целом находятся под атакой преступного режима Путина. ЕС наводнен российской военной пропагандой и дезинформацией, в которых правда становится ложью, а ложь правдой. Это отравляет сознание наших граждан, ослабляет нашу стойкость, солидарность и эмпатию к украинцам — нашим страдающим сегодня соседям», — сказал Кайрис.
Министр также подписал совместную декларацию о положении в Украине с другими коллегами из ЕС, ответственными за культуру, аудиовизуальные средства и средства массовой информации.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко по приглашению председательствующей в ЕС Франции также удаленно участвовал в заседании совета, сообщили во вторник в Министерстве культуры.
Министр культуры Литвы приветствовал принятое на уровне ЕС решение о приостановке деятельности российских государственных СМИ РТ и «Спутник», но отметил, что госпропаганда и дезинформация России и Беларуси не ограничиваются этими телеканалами.
«Я призываю к прекращению ретрансляции других телеканалов, спонсируемых российским и белорусским режимами, и полной защите европейского информационного пространства от военной пропаганды, дезинформации и разжигания ненависти к украинскому народу. Вместо этого мы должны транслировать больше украинских телеканалов», — сказал министр.
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