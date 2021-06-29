Министр культуры Литвы в Польше обсудит вопросы культурного наследия

Во вторник министр культуры Литвы Симонас Кайрис находится с визитом в Польше, где встретится с первым вице-премьером этой страны, министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глинским.
Во вторник и в среду С. Кайрис посетит польские населенные пункты Вигры, Сейны, Краснагруду, сообщило Министерство культуры Литвы.
В Виграх С. Кайрис встретится с польским коллегой П. Глинским, с которым обсудит сегодня проекта культурного сотрудничества, важные для обеих стран вопросы культурного населения, актуализации памяти.
В Сейнах С. Кайрис посетит Центр культуры, искусства и народов Paribiai, Белую синагогу, иешиву, храмы и Доминиканский монастырь.
В среду, в честь 110-летия со дня рождения Чеслова Милоша министр примет участие в организуемой в Красногруде дискуссии.
П. Глинскис также выступит на дискуссии «Культура как объединяющая ткань Европы. Роль культурного сотрудничества Литвы и Польши».