Министр: Литва уже заплатила за электроэнергию с БелАЭС 4 млн евро

По словам министра, 77 млн киловатт-часов попали в Литву за последние 10 дней, когда БелАЭС работала стабильно.

«Если перевести в деньги, то это почти 4 млн евро, и если так будет продолжаться и далее, то за год будет 120 млн евро. Столько будет заплачено за дальнейшее строительство БелАЭС, поэтому важно предотвратить эту, чтобы второй, а может в будущем и третий блоки БелАЭС не финансировались», – подчеркнул министр.

Глава КНБО Лауринас Касчюнас подсчитал, что произведенная в Беларуси электроэнергия составляет 12% электроэнергии, потребляемой в Литве.

«В нынешнем общем балансе потребления электроэнергии в Литве около 12% составляет белорусская электроэнергия, или произведенная БелАЭС – в месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что потребители платят за БелАЭС», – комментировал он.

По словам Д. Крейвиса, то, что имеются точные данные о том, сколько электроэнергии с БелАЭС попадает в Литву, является большим прорывом.

Эти факты, по словам Д. Крейвиса планируется выложить на стол переговоров с Латвией и Эстонией как доказательство того, что подготовленная в прошлом году трехсторонняя методика торговли с третьими странами, которую Литва не утвердила, является порочной. В данный момент в Литве действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.

Д. Крейвис отметил, что на продолжении переговоров с Латвией и Эстонией по методике во второй половине февраля будет представлена позиция Литвы.

По его словам, до конца февраля министерства представит план мер для предотвращения попадания в Литву белорусской электроэнергии. Д. Крейвис утверждает, что в нем будут предусмотрены как экономические, так и дипломатические действия.