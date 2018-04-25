Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

Решение по окружающему ландшафту рядом с готическим храмом Св. Иоанна Крестителя в Запишкис является агрессивным и неподходящим, утверждает министр культуры Миндаугас Кветкаускас.
«Это очень агрессивное решение, разрушающее ландшафт (…), избранный способ решения с точки зрения министерства неприемлем», – заявил министр в среду в сейме на заседании Комитета по делам культуры.
Он также сказал, что инициирует проверку в Каунасском отделении Департамента по делам культуры и будет искать правовые возможности изменить реализуемый сейчас проект.
«Я считают что так, как сейчас, не может быть», – сказал М. Кветкаускас.
В последние дни в публичном пространстве распространились фотографии реновации пространства рядом с готическим храмом. На них видно, что на части территории, где раньше находилась трава, залита бетонная площадка. Этим в социальных сетях возмущались некоторые архитекторы, экологи и политики.
Обновление территории вокруг храма финансирует Министерство сельского хозяйства и самоуправление. Стоимость этого проекта достигает 850 тыс. евро, из которых 200 тыс. выделило министерство, оставшуюся часть — муниципалитет.
Католический храм Св. Иоанна Крестителя, построенный в XVI веке в Запишкис, является одним из наиболее значительных архитектурных готических памятников в Литве. Этот костел находится под охраной государства.BNS
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