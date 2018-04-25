  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

Подробнее...
default image
Трамп выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

Подробнее...
default image
Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

Подробнее...
default image
Испания - лучшая европейская страна для безмятежной старости

Подробнее...
default image
В Латвии создадут суд по экономическим делам

Подробнее...
default image
Литовцы менее довольны жизнью, чем латыши или эстонцы

Подробнее...
default image
В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

Подробнее...
default image
Португалия - одна из стран ЕС с наиболее низкой минимальной заработной платой

Подробнее...
default image
Британские подданные спешат получить гражданство Швеции

Подробнее...
default image
Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России

Подробнее...
default image
В Европе вновь призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Подробнее...
default image
Мы в ответе за тех, кого приручили

Подробнее...
default image
Г.Науседа примет участие в Экономическом форуме в Давосе в 2020 году

Подробнее...
default image
С 1992 года в Украине погибли 60 журналистов

Подробнее...
default image
Лесничества бесплатно раздадут еловые ветки

Подробнее...
default image
Тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата

Подробнее...
default image
"Морским котикам" разрешили пользоваться зонтами

Подробнее...
default image
После реконструкции открылось посольство Литвы в Чехии

Подробнее...
default image
Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно в обмен на массаж, работу в саду и не только

Подробнее...
default image
В этом году Каунасский аэропорт уже обслужил миллион пассажиров

Подробнее...
TOP,Культура,Новости

Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Решение по окружающему ландшафту рядом с готическим храмом Св. Иоанна Крестителя в Запишкис является агрессивным и неподходящим, утверждает министр культуры Миндаугас Кветкаускас. 

«Это очень агрессивное решение, разрушающее ландшафт (…), избранный способ решения с точки зрения министерства неприемлем», – заявил министр в среду в сейме на заседании Комитета по делам культуры. 

Он также сказал, что инициирует проверку в Каунасском отделении Департамента по делам культуры и будет искать правовые возможности изменить реализуемый сейчас проект. 

афиша

«Я считают что так, как сейчас, не может быть», – сказал М. Кветкаускас.

В последние дни в публичном пространстве распространились фотографии реновации пространства рядом с готическим храмом. На них видно, что на части территории, где раньше находилась трава, залита бетонная площадка. Этим в социальных сетях возмущались некоторые архитекторы, экологи и политики. 

Обновление территории вокруг храма финансирует Министерство сельского хозяйства и самоуправление. Стоимость этого проекта достигает 850 тыс. евро, из которых 200 тыс. выделило министерство, оставшуюся часть — муниципалитет. 

Католический храм Св. Иоанна Крестителя, построенный в XVI веке в Запишкис, является одним из наиболее значительных архитектурных готических памятников в Литве. Этот костел находится под охраной государства.

BNS

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600