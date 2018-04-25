Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

«Я считают что так, как сейчас, не может быть», – сказал М. Кветкаускас.

В последние дни в публичном пространстве распространились фотографии реновации пространства рядом с готическим храмом. На них видно, что на части территории, где раньше находилась трава, залита бетонная площадка. Этим в социальных сетях возмущались некоторые архитекторы, экологи и политики.

Обновление территории вокруг храма финансирует Министерство сельского хозяйства и самоуправление. Стоимость этого проекта достигает 850 тыс. евро, из которых 200 тыс. выделило министерство, оставшуюся часть — муниципалитет.

Католический храм Св. Иоанна Крестителя, построенный в XVI веке в Запишкис, является одним из наиболее значительных архитектурных готических памятников в Литве. Этот костел находится под охраной государства.