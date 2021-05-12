Министр обороны и главком ВС Бельгии посетят своих военных в Рукле

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В среду Литву посетят министр обороны и главнокомандующий армией Бельгии, они встретятся с бельгийскими военными, которые служат в Литве.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) этой страны, адмирал Михель Хофман встретятся в Рукле с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом и главкомом ВС Литвы, генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом, сообщило Министерство обороны.

Как сообщается, гости прибывают посетить бельгийских военных, которые дислоцированы в боевой группе батальона передовых сил НАТО.

В ходе визита запланированы двусторонние встречи министров и главнокомандующих армиями.

Бельгийские военнослужащие были одними из первых, прибывших в боевую группу батальона передовых сил НАТО под командованием Германии в Рукле. В ней сейчас служит около 200 бельгийцев.

Бельгия — также первый союзник по НАТО, который прислал свои истребители в Шяуляй в 2004 году для участия в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.