Министр обороны Литвы обсудил с бельгийской коллегой укрепление восточного фланга НАТО

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В среду в Пабраде министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обсудили укрепление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили в среду в оборонном ведомстве, министры также обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности, угрозы со стороны России, поддержку Украины и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО 2023 года.

Поблагодарив Бельгию за ее вклад в региональную безопасность, Анушаускас подчеркнул, что и в будущем надеется на постоянное бельгийское военное присутствие в Литве.

«Мы благодарны Бельгии за ее постоянное участие в Батальоне Сил передового базирования НАТО, в Подразделении интеграции сил НАТО в Литве, миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Для Литвы важен сильный, сплоченный и способный реагировать на угрозы Североатлантический союз. Это наша общая цель», — цитируются слова министра в сообщении ведомства.

После встречи с Дедондер Анушаускас принял участие во встрече с королем Бельгии Филиппом в составе делегации президента Литвы Гитанаса Науседы.

В настоящее время в литовской Рукле дислоцировано около 200 бельгийских военных.

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