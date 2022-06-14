Министр обороны Польши объявил о формировании двух новых дивизий

«Уже сегодня я могу сообщить о формировании двух новых общевойсковых дивизий, которые будут расположены вдоль реки Висла в центральной Польше. В конечном итоге, польская армия будет насчитывать 6 боевых соединений с соответствующим компонентом поддержки и военного обеспечения. Новые солдаты будут рекрутироваться за счет добровольцев и увеличения количества мест в военных училищах».

Также Мариуш Блащак сообщил, что в ближайшее время будут подписаны контракты на поставку нового оборудования для польской армии: «В ближайшее время мы заключим соглашения о поставке минных тральщиков, башенных систем с дистанционным управлением ZSSW интегрированных с БМР Rosomak, многозадачных вертолетов поддержки AW149, двух спутников-разведчиков и ракетных уничтожителей танков в рамках программы «Ottokar Brzoza».