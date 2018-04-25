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TOP,Армия,Новости

Министр обороны представил руководству сейма вероятную отправку военных в Сирию

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в среду представил правлению сейма вероятную отправку военных в Сирию, подтвердили BNS несколько информированных о встрече источников.

Министр встретился с руководством сейма в парламента в среду утром. Об этой встрече заранее не сообщалось, она проведена в специальном кабинете, соответствующем требованиям безопасности.

Вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс сказал BNS, что министр «представил правлению сейма информацию о военных миссиях, на которые нужен мандат сейма».

И министр, и члены сейма отказались прокомментировать BNS, какие миссии обсуждались, но три информированных о встрече источника подтвердили, что речь шла и о вероятной отправке литовских военнослужащих в Сирию.

Представители властей и армии Литвы сейчас рассматривают просьбу США отправить военных в Сирию для участия в операции «Врожденная решимость» против группировки «Исламское государство».

Литва содействовала миссии «Врожденная решимость» в Ираке, где шесть литовских военных инструкторов обучают иракских военнослужащих.

Больше всего дискуссий вызывает то, отправка какой численности военных в Сирию будет соответствовать международному праву, если нет согласия местных властей.

Президент Гитанас Науседа в интервью BNS в сентябре сказал, что при принятии решения следует взвесить правовые аспекты.

«Это крайне преждевременный вопрос, нам следует взвесить все аспекты, оценить ситуацию с международным правом и только тогда принимать взвешенное решение», – сказал президент в интервью BNS 6 сентября.

Сторонники миссии говорят, что Литва должна проявить солидарность с США, так как от отношений с США зависит национальная безопасность Литвы.

Сейм ежегодно утверждает мандат на участие литовских военных в международных операциях.

В действующем сейчас мандате предусмотрено, что Литва может направить до 40 военных в операции «Врожденная решимость» коалиции во главе с США. В постановлении сейма не упоминаются конкретные государства – ни Ирак, ни Сирия.

Литва сейчас участвует в 11-и международных миссиях. Со следующего года Госсовет по обороне решил присоединиться еще к одной – направить военных в Ормузский пролив, чтобы помочь в обеспечении судоходства в страны Персидского залива. На эту миссию тоже нужно согласие парламента.

BNS
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