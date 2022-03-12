Министр обороны Тайваня: «Война с Китаем станет катастрофой и для него»

Фото pixabay.com

Министр обороны Тайваня Цю Годжен заявил, что военная конфронтации с Китаем будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Это заявление было сделано на фоне российского вторжения в Украину.

«Никто не хочет войны, но ее вероятность нельзя исключать. Мы смотрим и слушаем, но держим рот на замке. Мы следим за происходящим и готовимся соответственно, но мы не станем обсуждать это публично», сказал министр.

Согласно позиции КНР, Тавань считается китайской территорией, временно удерживаемой сепаратистами. Официальный Пекин также обвиняет США и Японию в поддержке сепаратистов, не исключая военного решения вопроса.