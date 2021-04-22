Министр образования: вызовы и решения в сфере образования в странах Балтии похожие

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях немного лучше, чем в Латвии и Эстонии, вызовы и решения в этих странах похожие, говорит литовский министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

В четверг на неформальной встрече с министром образования и науки Латвии Илгой Шуплинской и генеральным секретарем Министерства образования и научных исследований Эстонии Мартом Лайдметсу Ю. Шюгждинене обсудила, как в трех странах обстоят дела с организацией процесса обучения во время пандемии.

Фото smm.lt

«Несмотря на то, что ситуация в Литве чуть лучше — многие младшеклассники уже несколько недель учатся в классах, больших различий нет. Все трудности похожие и решаются они похоже» , — сказала после встречи Ю. Шюгждинене.

Она обсудила с коллегами возвращение учеников в школы, помощь школьникам и учителям.

Как сообщает министерство, договорено проводить такие встречи и делиться новейшим опытом раз в месяц.

В Эстонии школы до сих пор закрыты, с 3 мая разрешено вернуться в классы ученикам младших классов, после каникул начнутся и государственные экзамены, в школы пойдет более 10 тыс. детей.

Как сообщается, М. Лаймедтсу отметил, что вернуться в школы помогает то, что учителя были в приоритетной группе для прививок от COVID-19.

В Латвии на следующей неделе смогут вернуться в школы ученики 1-6 классов и абитуриенты. С 22 февраля в стране начаты индивидуальные консультации тем, кому нужна была индивидуальная помощь во время учебы.

В Литве сейчас в школы могут ходить младшеклассники, но в большей части самоуправлений они должны периодически тестироваться на COVID-19. С 3 мая вернуться в классы смогут и абитуриенты.