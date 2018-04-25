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TOP,Новости,Транспорт

Министр транспорта: один из приоритетов – асфальтирование гравийных дорог и инфраструктурные проекты

  • Фото BFL/Томас Лукшис

«В 2020 году мы будем ответственно реализовывать правительственную программу по асфальтированию гравийных дорог. Планируется выделить 90 млн. евро на асфальтирование гравийных районных дорог государственного значения, 20 млн. – на специальную программу по асфальтированию гравийных дорог местного значения. Выделенная сумма будет на 20 млн. евро больше, чем в прошлом году», — утверждает министр транспорта и связи Ярослав Наркевич.

Согласно сообщению министерства, в бюджете на 2020 год предусмотрено 35 млн. евро выделить на реконструкцию участка автомагистрали A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда с 89,40 до 107,00 км, на двухуровневый перекресток в Вильнюсе, на. ул. Жирню, ул. Лепкальнё и Минском шоссе, а также на кольцевой перекресток в Клайпеде.

По словам министра транспорта, особое внимание уделяется реализации мер правительственной программы: «Асфальтирование гравийных дорог и реализация других инфраструктурных проектов является одним из приоритетов».

l24.lt

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