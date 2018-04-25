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Министр в Брюсселе: преследование литовских судей в России — нападение на весь ЕС

Фото facebook.com

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс говорит, что осуществляемое Россией судебное преследование литовских судей и прокуроров, расследовавших дело 13 Января, является беспрецедентным нападением на весь Европейский союз (ЕС).

Об этом он говорил на встрече с членами Европарламента в Брюсселе.

«Это беспрецедентное нападение на судебную систему, верховенство закона и беспристрастность», — заявил Янкявичюс на заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

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«Я твёрдо верю, что любые нападки на литовского судью или прокурора — это нападки на ЕС в целом», — добавил он.

В июле прошлого года Россия объявила, что приступила к расследованию в отношении действий литовских судей и прокуроров, которые участвовали в расследовании дела 13 Января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и более 60 бывших советских чиновников и офицеров были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорены заочно в марте этого года Вильнюсским окружным судом к разным срокам заключения.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.

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