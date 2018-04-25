Министры ИД Балтийских стран подписали соглашение о свободном передвижении

Фото/МИД Литвы

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу подписали в Риге меморандум Соглашения об отзыве ограничений на поездки между странами Балтии автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом, сообщил в пятницу МИД.

«Все страны Балтии предприняли активные действия в борьбе с вирусом. Достигнутый прогресс в замедлении распространения болезни позволил всем трем странам постепенно отменять ограничения и одновременно принимать важные решения, позволяющие жителям страны снова путешествовать без ограничений. Это очень важно для экономик, туризма, общения людей всех стран», — сказал для пресс-релиза глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

С пятницы жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.

Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.

С понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.

Министры ИД стран Балтии также приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что с самого начала пандемии COVID-19 Балтийские страны особенно тесно сотрудничали между собой, обменивались информацией в формате «восьмерки» Северных и Балтийских государств, вместе участвовали в репатриации граждан Евросоюза.

BNS