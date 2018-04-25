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Министры ИД Литвы и Финляндии обсудили двусторонние отношения

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Министры ИД Литвы и Финляндии обсудили двусторонние отношения

Фото urm.lt

Министры иностранных дел Литвы и Финляндии в понедельник обсудили в Вильнюсе двусторонние отношения, повестку дня Евросоюза (ЕС), ситуацию с безопасностью.

Министры сказали, что несмотря на интенсивность отношений между странами, возникают и новые потенциальные области сотрудничества, например, ядерная безопасность, сообщил МИД.

Литва постоянно поднимает вопросы ядерной безопасностью на встречах с должностными лицами зарубежных стран с целью привлечения внимания к строительству в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС).

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также обратил внимание своего финского коллеги Пекки Хаависто на приоритеты Литвы в будущем бюджете ЕС, то есть на конвергенцию и сельскохозяйственную политику.

«Мы понимаем, что большая часть средств нового бюджета ЕС будет предназначена для преодоления новых вызовов, однако для Литвы сокращение финансирования этих сфер очень болезненно», – сказал для пресс-релиза литовский министр.

На встрече Л. Линкявичюс также информировал П. Хаависто об организуемой в Литве в следующем году конференции по реформам в Украине и призвал Финляндию снова оказать финансовую поддержку Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ) в Вильнюсе.

Финляндия в этом полугодии председательствует в Совете Европейского союза.

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