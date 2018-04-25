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Министры иностранных дел ЕС договорились о расширении санкций Беларуси – МИД

Фото urm.lt

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) в четверг договорились о расширении санкций в отношении Беларуси, сообщило Министерство иностранных дела Литвы (МИД).

«Министры иностранных дел договорились, что, реагируя на усиливающиеся репрессии в Беларуси, необходимо расширять санкции ЕС, включив в них не только большее число должностных лиц, ответственных за проводимые репрессии, но и финансовых спонсоров режима», — отмечается в пресс-релизе министерства.

По информации МИДа, верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель также представил пересмотр отношений ЕС — Беларусь, который осуществляется в настоящее время.

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Завершающий свою работу министр иностранных дел Линас Линкявичюс подчеркнул, что необходимо усиливать давление на режим Беларуси и как можно скорее принять третий пакет санкций ЕС, реагируя на моральный и политический тупик в Беларуси.

«Задержано более 25 тысяч мирных протестующих, идет широкомасштабное уголовное преследование, число политзаключенных выросло до невиданных высот. Жесткие действия режима против людей Беларуси только усиливаются — особенно жестоко расправились с молодым протестующим Романом Бондаренко. Одновременно власти только имитируют диалог с оппозицией и готовящиеся поправки к конституции. Единственный выход — новые, свободные выборы», — приводят в пресс-релизе министерства слова Л. Линкявичюса.

В ходе заседания министры обсудили и ситуацию в Нагорном Карабахе, подписанное 10 ноября соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о завершении военных действий в регионе.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что конфликт урегулирован лишь отчасти.

«Единственный положительный аспект — прекращение огня. Однако все остальные обстоятельства вызывают озабоченность. конфликт остается неразрешенным, Россия еще более усилила свое влияние в регионе», — утверждал он.

Больше всего внимания на совете было уделено результатам выборов в США и Молдове, обсуждалась ситуация в Средиземном море и возникающие для многосторонней системы вызовы, сообщает министерство.

ЕС уже наложил санкции на более 50 должностных лиц режима Беларуси, среди них и Александр Лукашенко. Они обвиняются в фальсификации выборов и насилием в отношении мирных протестующих.

  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt

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