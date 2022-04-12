Министры Литвы и Украины подписали договор о защите детей во время войны

Находящаяся в Украине министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене подписала двустороннее соглашение с министром социальной политики Украины Мариной Лазебной о сотрудничестве в обеспечении защиты детей во время войны, развязанной Россией.

Стороны договорились сотрудничать в обеспечении прав прибывших из Украины детей, оставшихся без попечения родителей, об их надлежащем представительстве и наилучшем обеспечении интересов, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда во вторник.

По данным министерства, Литва пока единственная из принимающих беженцев стран, подписавшая такое соглашение.

«Для защиты детей и обеспечения их прав и социальных гарантий в Литве мы подписали меморандум. Одновременно это и гарантия того, что ни один украинский ребенок не будет усыновлен или переселен в другую страну», — заявила литовский министр в Украине.

«Как только когда Украина сообщит о наличии безопасных условий, дети вернутся на родину», — сказала она.

Навицкене посетила Украину вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По данным министерства, с начала войны России в Украине в Литву из этой страны прибыли почти 18 тыс. детей, из них свыше 1,1 тыс. являются несовершеннолетними без сопровождения взрослых или переведены из детских домов Украины.

Министры социальной защиты и труда Литвы и Украины также обсудили пути предоставления более эффективных социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения Украины, бежавшим от войны в Литву, особенно детям-инвалидам и детям-сиротам.

В начале апреля Генеральная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование возможной торговли детьми в связи с приездом в Литву 43 детей из Украины.

Расследование было начато после того, как было установлено, что несколько взрослых, приехавших в Литву, имели намерение вывезти некоторых из этих детей в третье государство.

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