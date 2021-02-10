Министры осуждают стремление РФ арестовать соратника А. Навального в Литве

«Примечательно, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции – Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации – организации строго запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного, военного или расистского характера», – отметила она.

В среду Россия объявила о намерении арестовать проживающего в Литве соратника находящегося в заключении А. Навального. Л. Волков обвинен в предательстве.

Л. Волков возглавляет сеть региональных штабов А. Навального, он стал важным голосом оппозиции, когда прочие важные фигуры в России были задержаны во время протестов.

В Басманном суде Москвы агентству AFP подтвердили, что следователи просили арестовать Л. Волкова, и он был внесен в список разыскиваемых лиц, применяемый ко всем бывшим советским странам, но не в Литве.

Ранее Следственный комитет РФ, расследующий тяжкие преступления, заявил, что Л. Волков был обвинен в том, что пользуясь социальными сетями побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

В России за призывы к участию в демонстрациях, адресованные гражданам до 18 лет, предусмотрено наказание лишением свободы до трех лет.

Л. Волков обещал продолжать работу, невзирая на ордер на арест, выданный на следующий день после того, как Россия объявила его и еще одного соратника А. Навального «предателями» за призывы к Евросоюзу объявить санкции людям, близким президенту Владимиру Путину.

В понедельник на видеоконференции с представителями государств ЕС и других государств Запада Л. Волков призвал ввести «личные санкции» в отношении миллиардеров, чтобы вынудить Кремль изменить поведение.

В среду Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных протестных акций 23 января.

44-летний А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в 17-ого января он вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом «Новичок». Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.

Этот шаг спровоцировал массовые демонстрации, во время которых силовики задержали более 10 тыс. человек. Сотни были наказаны лишением свободы, а нескольким близких соратников А. Навального грозят наказания по криминальным статьям, они находятся под домашним арестом.

Второго февраля А. Навальный был отравлен за решетку на три года за нарушение порядка условного заключения по делу об отмывании денег 2014 года, когда находился на лечении в Германии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль во вторник заявил, что в феврале на саммите ЕС рекомендует ввести санкции России.