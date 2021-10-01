Министры отчитались

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

На границе с Беларусью уже протянуто почти 40 километров колючей проволоки — концертины, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям (ПКЭС).

«Наша цель сейчас – покрыть 82 километра на самом опасном участке государственной границы, а оборудовать физический барьер предприятие энергетического сектора обязалось за год», – приведены в сообщении слова министра внутренних дел, председателя ПКЭС Агне Билотайте.

Литва располагает в общей сложности 516 км колючей проволоки: 306 км ее было куплено, 210 км – получено как помощь из Эстонии, Украины и Словении. Подсчеты показывают, что, чтобы покрыть наиболее уязвимый участок границы, нужно приобрести еще 300 км проволоки.

Сейчас на литовско-белорусской границе продолжают работать не только пограничники, но и дополнительные силы – армия и полиция.

Кроме того, с приходом холодов Литва не планирует изменять свою стратегию по недопущению в страну мигрантов, но помощь им будет оказываться, говорит Агне Билотайте.

«Стратегия будет такой же, мы не будем ее менять, потому что принято решение о защите своих границ», – сказала министр.

«Но, конечно, гуманитарная помощь будет оказываться», – добавила она.

Литва также предлагает в миграционные правила Евросоюза внести возможность разворачивать нелегальных мигрантов, если в стране действует экстремальная ситуация, а также утвердить финансирование физического барьера из бюджета ЕС.

«Когда объявлена экстремальная ситуация, когда нелегальные мигранты используются как инструмент давления, страны ЕС имеют право принимать решения, какие мы сейчас приняли на уровне национального права, т.е. не позволять нелегальное попадание на территорию страны. Это можно сделать только легальными способами — на погранпунктах или в других местах», – разъяснила А. Билотайте.

«Да, эта мера должна быть узаконена, но, хочу подчеркнуть, только на время экстремальной ситуации», – добавила министр о мерах по разворачиванию мигрантов на границе.

Она полагает, что в правилах ЕС «должно появиться понимание, что физический барьер – это необходимое средство».

«В настоящее время ЕС поддерживает только оборудование системы наблюдения, о физическом барьере не было речи. Во-первых, физический барьер должен быть. Во-вторых, его возведение должно финансироваться из европейских фондов, так как это не проблема отдельной страны», – полагает министр.

На заседании ПКЭС обсуждались также вопросы поселения мигрантов. Сейчас их переводят в отапливаемые помещения – несколько крупных центров для проживания мигрантов. Планируется, что до начала октября в выделенных самоуправлениями временных местах поселения не останется ни одного мигранта.

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, не осталось уязвимых лиц, проживающих в палатках. В соответствии с соглашением с Министерством соцзащиты и труда, представителей наиболее уязвимых в социальном отношении групп, то есть семьи с маленькими детьми, беременных женщин, людей с недугами поселяют в Рукле – в здании Центра приема беженцев и в лагере модульных домов, а также в бывшем ночлежном доме в столичном районе Науйининкай.

На этой неделе в Науйининкай были размещены 80 мигрантов, 32 из которых – дети и еще девять младенцев. В октябре, когда будут подготовлены другие этажи здания, сюда планируется поселить еще 200 человек, в основном это семьи с детьми.

По словам Моники Навицкене, готовить себе мигранты будут сами по своим потребностям – так, как в Рукле. Завершается оборудование медицинского пункта – кабинета, в котором два раза в неделю будут консультировать врачи, министерство заключило договор с Антакальнисской поликлиникой.

«Будет работать команда соцработников из 17 человек, которые будут определять базовые потребности, и людей обеспечат всем необходимым», – отметила она.

С 4 октября начнется обучение детей литовскому языку, этим занимается Министерство образования, науки и спорта. Занятость взрослых постараются обеспечить неправительственные организации.

В месте размещения мигрантов начнет работать магазин, где мигранты смогут купить продукты – ежемесячно на это будет выделяться по 77 евро на одного человека.

Тем временем в минувшую субботу в лагере мигрантов в Рукле произошли беспорядки, во время которых из лагеря бежал 21 мигрант. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ. На следующий день, 26 сентября, в Рукле скончался тяжело больной ребенок (2010 г.р.). По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности и нарушения работы легких. Его похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе.

Несмотря на то что смерть ребенка напрямую не связана с этими событиями, глава Бюро по правам человека Витаутас Валентинавичюс намерен инициировать расследование, чтобы ответить на все возникшие вопросы. Депутаты поднимают вопрос, действительно ли Литва позаботилась о находящихся в Рукле мигрантах, в числе которых был скончавшийся мальчик.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ