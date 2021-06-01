Министры региона Балтийского моря обсудят будущее территории

Министры иностранных дел и прочие должностные лица стран региона Балтийского моря во вторник обсудят будущее региона – в Вильнюсе проводится виртуальная встреча, на которой планируется принять вторую Вильнюсскую декларацию «Видение региона Балтийского моря до 2030 года».
МИД Литвы сообщил, что эта встреча посвящена завершению председательства Литвы в Совете государств Балтийского моря (СГБМ).
В ходе председательства Литвы в СГБМ особое внимание уделялось проблемам слаженного развития региона Балтийского моря, особенно с точки зрения поощрения экологического, разумного и бережного по отношению к природе туризма.
Как говорится в сообщении литовского министерства, другой важной сферой была борьба с торговлей людьми и сокращение насилия над детьми, а также интенсивная работа в сфере гражданской безопасности, как одного из элементов стабильности региона Балтийского моря, укреплению атомной безопасности в регионе, подготовка к возможным атомным авариям.