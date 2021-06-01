Министры региона Балтийского моря обсудят будущее территории

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Министры иностранных дел и прочие должностные лица стран региона Балтийского моря во вторник обсудят будущее региона – в Вильнюсе проводится виртуальная встреча, на которой планируется принять вторую Вильнюсскую декларацию «Видение региона Балтийского моря до 2030 года».

МИД Литвы сообщил, что эта встреча посвящена завершению председательства Литвы в Совете государств Балтийского моря (СГБМ).