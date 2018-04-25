Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты

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Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии и Польши договорились работать вместе, чтобы добиться уравнивания прямых выплат.

Министры в четверг в польском Сероцке подписали декларацию, направленную на обеспечение равных прямых выплат всем фермерам в Европейском союзе (ЕС) и обеспечение надлежащего осуществления реформы общей сельскохозяйственной политики.

«Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции показывает, что существующие различия в прямых выплатах для государств-членов ЕС неоправданны. Как могут наши фермеры конкурировать, если они должны соответствовать тем же требованиям, что и те, кто получает в три раза большие выплаты?», — цитирует слова своего руководителя Андрюса Палёниса министерство сельского хозяйства Литвы.

В настоящее время прямые выплаты в среднем по ЕС составляют 266 евро за гектар, а в Литве в прошлом году они составляли лишь 166 евро/га.

В 2013 году в Совете Европы договорились, что к концу 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро с гектара. Согласно текущему предложению ЕС, прямые выплаты литовским фермерам в 2027 году будут выплачены в размере 80% средних выплат по ЕС.