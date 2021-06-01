Министры стран ЕС призвали защитить права детей-политзаключенных в Беларуси

«Режим Александра Лукашенко использует детей и несовершеннолетних как репрессивное средство давления на родителей, участвующих в мирных протестах против режима, однако и сами несовершеннолетние часто становятся мишенью репрессий. Государство, которое лишает будущего своих детей, само не имеет будущего», – утверждают министры в цитируемом письме.

В нем акцентируется, что количество политических заключенных в Беларуси «достигло невиданных высот», – взяты под стражу более 400 человек, из которых семь несовершеннолетних.

Министры сожалеют, что в Международный день защиты детей в Беларуси не обеспечивается право каждого ребенка расти в безопасном окружении.

Письмо подписали министры Болгарии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Румынии, Словении, Чехии, Хорватии и Эстонии.