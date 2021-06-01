Министры стран ЕС призвали защитить права детей-политзаключенных в Беларуси

Министры Литвы и других десяти стран Евросоюза призвали Еврокомиссию и главного координатора внешней политики ЕЕС Жозепа Борреля защитить права несовершеннолетних политзаключенных в Беларуси и добиваться их освобождения.
Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел, от имени Литвы письмо подписали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
«Режим Александра Лукашенко использует детей и несовершеннолетних как репрессивное средство давления на родителей, участвующих в мирных протестах против режима, однако и сами несовершеннолетние часто становятся мишенью репрессий. Государство, которое лишает будущего своих детей, само не имеет будущего», – утверждают министры в цитируемом письме.
В нем акцентируется, что количество политических заключенных в Беларуси «достигло невиданных высот», – взяты под стражу более 400 человек, из которых семь несовершеннолетних.
Министры сожалеют, что в Международный день защиты детей в Беларуси не обеспечивается право каждого ребенка расти в безопасном окружении.
Письмо подписали министры Болгарии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Румынии, Словении, Чехии, Хорватии и Эстонии.