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Министры стран Северной Европы и Балтии обсудили актуальные вопросы внешней политики

Фото urm.lt

11-12 сентября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил Рейкьявик, где он и его коллеги из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии приняли участие в традиционной встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8).

На встрече обсуждались вопросы, представляющие общий интерес для всех стран региона: проблемы региональной безопасности, кибернетические и гибридные угрозы, отношения с Россией и Китаем, ситуация в Украине, повестка дня ЕС, ситуация в Арктике, изменение климата и др.

По словам министра, сегодняшние проблемы требуют общего скоординированного ответа на многие вопросы. Не улучшающаяся ситуация в области безопасности в регионе, гибридные угрозы, кибервызовы требуют расширения сотрудничества в области безопасности как на региональном, так и на международном уровне. Министр также призвал поддерживать единую, основанную на ценностях политику в отношении России.

Комментируя ситуацию в Украине, Л.Линкявичюс подчеркнул, что у новых властей страны очень сильный мандат на проведение реформ по европейской интеграции, поэтому важно это реализовать и оправдать большие ожидания жителей.

«Наша постоянная поддержка и помощь Украине жизненно важна, учитывая прогресс, достигнутый в условиях продолжающейся российской военной агрессии и политического и экономического давления», — сказал он.

Министры приняли совместное заявление о борьбе с изменением климата, подчеркнув важность саммита Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для мобилизации амбициозных и конкретных действий в этой области и заявили о своей поддержке странам бассейна Амазонки, стремящимся остановить исчезновение лесов.

l24.lt

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