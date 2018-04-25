Министры транспорта Литвы и Польши обсудили общие инфраструктурные проекты

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Министр транспорта Литвы и министр инфраструктуры Польши в среду обсудили общие проекты Rail Baltica и Via Baltica, улучшение инфраструктуры приграничной зоны.

После визита в Сувалки, откуда министры по путям Rail Baltica прибыли в Каунас, министр Литвы Ярослав Наркевич заявил, что обсуждались не только стратегические инфраструктурные проекты, но и улучшение качества приграничных дорог.

«Не только магистральные дороги и стратегические проекты нужны населению наших государств нужны и другие улучшения инфраструктуры — региональных, деревенских, жилых территорий. Поэтому у нас возникли соображения, что стоит составить общую программу по улучшению инфраструктуры пограничных участков», — сказал Я. Наркевич в Каунасе.

Я. Наркевич посетил строительство Via Baltica и заявил, что и Литва, и Польша должны закончить работы к 2023 году.

Он также подчеркнул, что Литва к 2026 году полностью выполнить свои обязательства по строительству европейской железной дороги Rail Baltica. Такой же проект успешно реализует и Польша.

Министры обсудили и еще одну возможную железнодорожную ветку: Вильнюс –Друскининкай –Гродно – Белосток.

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подчеркнул, что как Литва, так и Польша держат слово и выполняют обязательства, что некоторые участки автострады Via Baltica будут открыты уже в следующем году.