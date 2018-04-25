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Минздрав снижает показатель заболеваний COVID-19 до 16 случаев на 100 тыс. населения

Photo by Gwydion M. Williams on Foter.com / CC BY

С понедельника в Литве будут считаться затронутыми COVID-19 страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. населения, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

«Поэтому увеличится список стран, по прибытии из которых гражданам Литвы и иностранцам будет обязательна 14-дневная изоляция. Показатель заболеваемости снижается с целью согласования политики открытых границ с другими Балтийскими странами и Евросоюзом», – говорится в сообщении.

До сих пор, сильно затронутыми вирусом странами, считались те, где показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней превышал 25 случаев на 100 тыс. населения. 

По действующему сейчас порядку, лица прибывающие из затронутых вирусом стран обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию. Если в стране показатель заражений превышает 25 случаев на 10 тыс. жителей, то въезд иностранцам в Литву из такой страны запрещен, за редкими исключениями, предусмотренными правительством. 

Министерство напоминает, что с учетом эпидемиологических показателей список стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в понедельник. 

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