Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки Нерис

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

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Информация о том, что во время проходящих в Литве военных учений произошло радиоактивное заражение реки Нерис, не соответствует действительности. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на литовские СМИ, об этом в эфире национального радио заявил заместитель министра обороны Эдвинас Керза.

«В результате несоблюдения правил кибернетической гигиены двумя интернет-порталами была размещена ложная информация об инциденте на учениях», — сказал он.

Керза напомнил, что это не первая попытка с помощью взлома интернет-ресурсов бросить тень на систему Минобороны. «Почерк и стиль в очередной раз повторяются», — сказал он. Замминистра выразил сожаление по поводу того, что электронные СМИ, несмотря на рекомендации экспертов Минобороны и внедренные защитные инструменты, остаются уязвимыми.

Двумя интернет-изданиями Литвы в среду вечером была размещена информация на литовском и английском языках о том, что во время проходящих в стране крупномасштабных учений Gelezinis Vilkas 2019 («Железный волк — 2019») с участием около 4 тысяч военнослужащих из 10 стран и более 1 тысячи единиц техники произошел инцидент с радиоактивным заражением реки Нерис. Якобы при испытании оружия массового поражения в реку упал снаряд с обогащенным ураном.