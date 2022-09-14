Минобороны Литвы приступает к закупке беспилотников на 36 млн евро

Общая потребность в финансировании этих летательных аппаратов может составить около 36 млн евро, сообщило в среду Министерство обороны, в подчинении которого находится Агентство оборонных ресурсов.

«Приобретение этих систем значительно улучшит разведывательные возможности литовской армии. На данный момент литовская армия не имеет таких беспилотных летательных аппаратов военного назначения и тактического уровня для разведывательных задач», — говорится в заявлении министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Беспилотные летательные аппараты, необходимые для выполнения разведывательных задач, должны быть I класса (до 150 кг), отвечающие требованиям «мини» и «малых» систем. Такие беспилотники предназначены для обнаружения и идентификации целей, их сопровождения, оценки результативности действий, ведения артиллерийского огня, контроля и корректировки действий по управлению огнем.

Мини-дроны весят до 20 килограммов, имеют дальность полета до 25 километров и высоту до километра. Небольшие дроны весят более 20 килограммов, имеют дальность полета до 50 километров и высоту до полутора километров.

С помощью правительства США в настоящее время также планируется приобретение боевых дронов Switchblade американского производства.

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