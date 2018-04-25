Минобороны Литвы составило списки призывников на этот год

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В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе были составлены списки военнообязанных в 2020 году.

«Я подписал все сформированные списки. (…) Процесс был действительно слаженным», – заявил журналистам министр обороны Раймундас Кароблис.

В этом году списки впервые составляются в соответствии с обновленным возрастом призывников, который сейчас составляет от 8 до 23 лет.

В целом на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных.