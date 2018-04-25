Минобороны Литвы составило списки призывников на этот год

В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе были составлены списки военнообязанных в 2020 году.
«Я подписал все сформированные списки. (…) Процесс был действительно слаженным», – заявил журналистам министр обороны Раймундас Кароблис.
В этом году списки впервые составляются в соответствии с обновленным возрастом призывников, который сейчас составляет от 8 до 23 лет.
В целом на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных.
Список был составлен в случайном порядке, при использовании компьютерной программы. За процедурой следили восемь общественных представителей.
Впервые в списки призывников были внесены студенты высших школ. Однако у попавших в них студентов будет возможность определиться – остановить учебу и пройти девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу или не оставляя учебу выбрать учения младших офицеров, которые проходят в течение трех лет по выходным, либо обучаться и три года служить в Силах ополчения.
Если не будет избран ни один из способов прохождения службы, то для военнообязанных, служба которых по причине учебы в высшем учебном заведении будет отложена, призывной возраст продлится до 26 лет, но не более чем через год после окончания учебы. После завершения учебы молодые люди еще смогут попасть в списки призывников.
Сформированные списки призывников опубликованы на интернет-сайте https://sauktiniai.karys.lt.
После формирования и публикации списков призывников, не попавшие в них девушки и молодые люди в возрасте от 18 до 38 лет по-прежнему смогут подать заявление о добровольном прохождении службы.
Постоянная обязательная начальная военная служба в Литве была возобновлена в 2015 году в качестве реакции на действия России в Украине.
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