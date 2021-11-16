Минобороны предлагает устранять из госзакупок предложения о ненадежном оборудовании

Nuotrauka: KAM/Alfredas Pliadis

Министерство обороны Литвы инициирует поправки о том, чтобы у субъектов государственного сектора во время конкурсных закупок была обязанность устранять предложения о ненадежных технологиях, оборудовании или услугах.

Как утверждает министерство, соответствующие изменения в Закон о госзакупках предлагается принять с целью обуздания рисков для национальной безопасности.

Регулирование предлагается применять к покупающей организации, которая является управляющим важной информационно инфраструктуры, участвует в выполнении мобилизационных задач, действует в области обороны или в важном для нацбезопасности секторе.

По данным Минобороны, таких субъектов в Литве почти 400.

«Сейчас действующий закон предусматривает возможность проверять поставщиков в аспекте нацбезопасности, однако нет внятных критериев, которыми должны руководствоваться покупающие организации. Изменения в законах обязали бы сразу отклонять ненадежные предложения», – сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.

По его словам, теперь, когда нынешнее правительство начало «реально решать проблемы с использованием производимого в Китае оборудования, Минобороны точно не будет относиться к ним равнодушно».

В сообщении Минобороны отмечается, что предлагаемые изменения в законах сделают невозможным приобретение в Литве технологий производителей из Китая, России и Беларуси.

Изменения устанавливают обязанность на конкурсах сразу отклонять предложения, если поставщик, субпоставщик, производитель или контролирующее их лицо – из государства, поставщики, субпоставщики, производители оборудования не считаются надежными.

На конкурсах предложения должны сразу отклоняться и в том случае, если из ненадежных государств предоставляются услуги надзора или поддержки оборудования.

Перечень представляющих угрозу для нацбезопасности государств правительство установит в соответствии с обновляемыми сейчас угрозами, перечисленными в Стратегии национальной безопасности.

«Мы стремимся к тому, чтобы техническое оборудование и программное обеспечение приобретались у государств, поставщики которых являются надежными, то есть – у государств- членов НАТО, Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Организации экономического сотрудничества и развития. Другие государства получат оценку правительства», – сказал М. Абукявичюс.

Изменения в Законе о госзакупках могли бы начать действовать в отношении закупок с июля 2022 года, а поддержку приобретенного на сегодняшний день оборудования можно было бы приобрести до января 2025 года.