Минобороны предложит улучшить социальные условия военных

Министерство обороны Литвы предложит парламенту улучшить социальные гарантии военных – планируется повысить компенсации за аренду жилья и поездки к месту службы.
«Повышаются арендные платы, тариф за километр повышается, оплачивая дистанция повышается, отменяются дополнительные условия по владению имуществом», – сказал BNS министр обороны Арвдиас Анушаускас.
В данный момент тариф компенсации за топливо составляет 6 центов за километр, его предлагается повысить до 8 центов. Оплачиваемое расстояние повысить со 120 до 200 километров.
«Сейчас поездка компенсируется, но это очень незначительная сумма», – сказа министр.
В изменениях предлагается повысить и компенсацию за аренду жилья.
«Например, при проживании с семьей в Вильнюсе военный сможет арендовать жилье за 500 евро», – сказал А. Анушаускас.
В Вильнюсе сейчас компенсируется аренда на сумму около 350 евро.
Министр отметил, что изменения могут затронуть несколько тысяч военных, которые до сих пор покрывали эти расходы за счет собственных средств. Без этих изменений возможно сильное социальное влияние на семьи военных.
Также планируется отменить и ограничение, которым военные, продавшие в течение последних лет имущество, не могли претендовать на компенсацию аренды.
Изменения планируется вынести на рассмотрение сейма на весенней сессии.