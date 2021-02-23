Минобороны предложит улучшить социальные условия военных

В изменениях предлагается повысить и компенсацию за аренду жилья.

«Например, при проживании с семьей в Вильнюсе военный сможет арендовать жилье за 500 евро», – сказал А. Анушаускас.

В Вильнюсе сейчас компенсируется аренда на сумму около 350 евро.

Министр отметил, что изменения могут затронуть несколько тысяч военных, которые до сих пор покрывали эти расходы за счет собственных средств. Без этих изменений возможно сильное социальное влияние на семьи военных.

Также планируется отменить и ограничение, которым военные, продавшие в течение последних лет имущество, не могли претендовать на компенсацию аренды.

Изменения планируется вынести на рассмотрение сейма на весенней сессии.