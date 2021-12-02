Минобороны: презентация БМП запаздывает по причине пандемии, обнаруженных недостатков

Nuotraukos: Alfredas Pliadis/KAM

Министерство обороны заявляет, что в приобретенных Литвой немецких боевых машин пехоты (БМП) Vilkas («Волк») были отмечены недостатки, и что по причине их устранения их доставка техники в связи с пандемией COVID-19 задерживается как минимум на год.

Как сообщило в четверг Минобороны, ход реализации проекта в министерстве обсудили с представителями международной организации OCCAR, которая занимается проектом БМО Vilkas и консорциума ARTEC, производящим машины.

Министерство признает, что с при приобретении новой боевой техники возникли проблемы с объединением различных систем в процессе производства.