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Минобороны: презентация БМП запаздывает по причине пандемии, обнаруженных недостатков

Nuotraukos: Alfredas Pliadis/KAM

Министерство обороны заявляет, что в приобретенных Литвой немецких боевых машин пехоты (БМП) Vilkas («Волк») были отмечены недостатки, и что по причине их устранения их доставка техники в связи с пандемией COVID-19 задерживается как минимум на год.

Как сообщило в четверг Минобороны, ход реализации проекта в министерстве обсудили с представителями международной организации OCCAR, которая занимается проектом БМО Vilkas и консорциума ARTEC, производящим машины. 

Министерство признает, что с при приобретении новой боевой техники возникли проблемы с объединением различных систем в процессе производства. 

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 «По словам заместителя министра обороны Вилюса Семешки, производство боевых машин пехоты продолжается, но поставка новых машин задерживается из-за обнаруженных недостатков, на устранение которых требуется больше времени, на процесс повлияла и пандемия, и нарушенные из-за нее цепочки поставок», – говорится в пресс-релизе министерства.

Министерство информировало BNS, что по договору БМП должны были быть доставлены в конце 2021 года, а в данный момент срок сдвинут на год – проект ожидается завершить до конца 2022 года. Министерство не называет число приобретаемых БМП из соображений безопасности. 

По информации Минобороны, производители стараются, чтобы реализация проекта происходила как можно более слаженно, и чтобы в Литву была поставлена «боевая техника, отвечающая высочайшим стандартам качества».

БМП Vilkas производятся cогласно требованиям Вооруженных сил Литвы немецким консорциумом ARTEC. Машины оснащены башнями израильского производства, вооруженными 30-мм пушками МК-44С из США и израильскими противотанковыми ракетами Spike LR, а также другим специализированным оборудованием и электронными системами. Реализацией соглашения занимается и контролирует международное агентство по закупкам вооружений OCCAR.

БМП Vilkas будут обеспечены два подразделения мотострелковой бригады Gelezinis Vilkas («Железный волк») — механизированный батальон им. Великого князя литовского Альгирдаса и Уланский батальон им. Великой княгини.

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