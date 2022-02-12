Минобороны приглашает компании Литвы участвовать в расширении военной базы в Рукле

A. Pliadžio nuotrauka/ kam.lt

Министерство обороны Литвы приглашает отечественные компании к участию в тендерах на строительство новых строений на базе обслуживания военной техники в Рукле, предложения ожидаются до 20 марта.

Как сообщило министерство в пятницу, военный городок в Рукле, что Йонавском районе, где дислоцируется батальон Сил передового базирования НАТО, будет расширен за счет строительства ремонтных мастерских, административных зданий, здания ремонтно-эксплуатационной мастерской, складов, автомойки, навесов, парковки и прочих инженерных сооружений.

Проект будет запущен в конце этого года и будет финансироваться Германией, возглавляющей боевую группу НАТО.

Компаниям предлагается подавать заявки через Агентство НАТО по закупкам и поддержке.

Ожидается, что договор подряда будет подписан во втором квартале этого года, а строительство должно быть завершено к концу 2024 года.

По данным министерства, реализация вышеуказанных планов улучшит условия хранения, использования, технического обслуживания и ремонта техники, имеющейся в батальоне Сил передового базирования НАТО.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года. Составе батальона в Литве служат около 1,2 тысячи военных, большинство из которых немцы, возглавляющие боевую группу.

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