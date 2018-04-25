Минобороны РФ намерено вернуть понятие «военная тайна»

Российская газета «Известия» пишет, что министерство обороны РФ собирается вернуть на законодательном уровне понятие «военной тайны».
«Под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации», говорится в публикации.
В статье отмечается, что в настоящее время указанные сведения относятся к государственной тайне.
Требования нового закона, пишет газета «Известия», будут распространяться только на российских военнослужащих: лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.
Ожидается, что точный перечень сведений, которые в России признают военной тайной, будет составлен до конца 2020 года.NEWSru.com
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