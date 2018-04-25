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Минобороны РФ намерено вернуть понятие «военная тайна»

Автор: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) — собственная работа, FAL, Ссылка

Российская газета «Известия» пишет, что министерство обороны РФ собирается вернуть на законодательном уровне понятие «военной тайны».

«Под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации», говорится в публикации.

В статье отмечается, что в настоящее время указанные сведения относятся к государственной тайне.

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Требования нового закона, пишет газета «Известия», будут распространяться только на российских военнослужащих: лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.

Ожидается, что точный перечень сведений, которые в России признают военной тайной, будет составлен до конца 2020 года.

NEWSru.com

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