Минобороны РФ намерено вернуть понятие «военная тайна»

Требования нового закона, пишет газета «Известия», будут распространяться только на российских военнослужащих: лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.

Ожидается, что точный перечень сведений, которые в России признают военной тайной, будет составлен до конца 2020 года.