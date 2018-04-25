Минобороны РФ показало США «супероружие»

Фото Минобороны РФ

Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком Авангард, который в 2018 году анонсировал глава Кремля Владимир Путин, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года.

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — отметило Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что постановка Авангарда на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение данный гиперзвуковой ракетный комплекс.

В марте 2018 года Путин, рассказывая об Авангарде, заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Согласно СНВ-III, российская и американская стороны обязаны сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.