  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Ночью не будет действовать контрольно-пропускной путь в Шальчининкай

Подробнее...
default image
Чем обусловлен рост зарплат за год на 11,8%?

Подробнее...
default image
Минобороны РФ показало США "супероружие"

Подробнее...
default image
В Берлине предупредили о расколе Европы

Подробнее...
default image
Часть помощи ЕС Литве агротуризму превратилась в роскошное жилье

Подробнее...
default image
300 тыс. евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Подробнее...
default image
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Подробнее...
default image
А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Подробнее...
default image
США возобновили операцию против ИГИЛ в Сирии

Подробнее...
default image
А.Скайсгирите критикует решение Э.Макрона улучшить отношения с Россией

Подробнее...
default image
Землетрясение в Албании: число жертв растет, сотни пострадавших

Подробнее...
default image
Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Подробнее...
default image
Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Подробнее...
default image
Литва отклонила предложение Финляндии по переговорам по БелАЭС

Подробнее...
default image
Переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

Подробнее...
default image
Британский парламент возобновит работу 17 декабря

Подробнее...
default image
Жители Литвы стали меньше доверять прокуратуре и сейму

Подробнее...
default image
Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

Подробнее...
default image
В Нидерландах предлагают запретить туристам посещать кофешопы

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Минобороны РФ показало США «супероружие»

Фото Минобороны РФ

Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком Авангард, который в 2018 году анонсировал глава Кремля Владимир Путин, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства. 

Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года. 

 «Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — отметило Минобороны. 

В военном ведомстве добавили, что постановка Авангарда на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение данный гиперзвуковой ракетный комплекс. 

В марте 2018 года Путин, рассказывая об Авангарде, заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется». 

Согласно СНВ-III, российская и американская стороны обязаны сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600