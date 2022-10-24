Минобороны РФ заявляет, что Киев готовит провокацию с применением «грязной бомбы»

Отмечается, что подрыв «грязной бомбы» может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, где в качестве заряда применяется высокообогащенный уран. Игорь Кириллов отметил, что возможный подрыв ядерного боеприпаса Киевом приведет к радиоактивному заражению территории до нескольких тысяч квадратных метров.

Известно также, что сегодня две организации в Украине имеют поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Кроме того, работа над ней уже находится в завершающей фазе. Игорь Кириллов уточнил, что Украина обладает достаточным научным и производственным потенциалом для создания подобного ядерного боеприпаса. В частности, для его изготовления могут использоваться запасы радиоактивных веществ из находящихся на территории страны предприятий атомной промышленности.

Он также сообщил, что оборонное ведомство ведет работу по противодействию возможным провокациям со стороны Киева. Все силы и средства сегодня готовы к тому, чтобы выполнять поставленные задачи в условиях радиоактивного заражения.

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из Франции, Великобритании и Турции. Он довел до них свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Также ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о ядерном шантаже со стороны киевских властей, отметив, что те планировали превратить в «грязную бомбу» Запорожскую АЭС.

РФ привела в готовность силы из-за «грязной бомбы Украины»

Фото: t.me/s/mod_russia

В Минобороны РФ заявили, что «привели в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной». Кроме того, там утверждают, что имеют доказательства того, что Украина якобы собирается совершить такой подрыв.

Отмечается, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал для создания «грязной бомбы». В Минобороны РФ якобы располагают сведениями о контактах Украины с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

Как отметили в Минобороны РФ, цель Украины — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы».

Кроме того, россияне создали карту территорий, которые могут пострадать при подрыве «грязной бомбы». Судя по карте, радиоактивные вещества якобы затронут Киев, Львов и даже Польшу.