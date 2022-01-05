Минобороны составляет списки призывников на этот год

Список военных призывников будет составляться в случайном порядке, с использование компьютерной программы.

За составлением списков будет наблюдать вице-министр министерства обороны Жильвинас Томкус, также участие в процедуре примут представители ВС Литвы, наблюдать будут представители общественных огранизаций.

В списки призывников могут попасть и те молодые люди, которые решили пройти службу добровольно. Из-за этого средства поощрения для добровольцев не перестанут распространяться на таких призывников.

В списки также будут внесены студенты вузов. Если выбор падет на них, то студенты смогут выбирать, хотят ли они прервать учебу и пройти службу, также можно выбрать трехгодичные курсы младшего руководящего офицерского состава или трехгодичную службу в рядах добровольцев Министерства обороны без отрыва от учебы.

Попавшим в списки военнообязанным повестки не будут рассылаться по почте. Вся актуальная информация будет размещена в интернете по адресу www.karys.lt.

Постоянная обязательная военная служба в течение девяти месяцев в Литве была возобновлена сеймом весной 2015 года, с учетом геополитической ситуации и возникающих угроз безопасности государства. Засчет призывников также планируется укрепить и улучшить заполнение частей военными профессиональной службы, сформировать достаточный подготовленный военный резерв и обеспечить надлежащую готовность граждан к защите своего государства.

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