Минобороны: В Польше создадут Агентство по вооружениям

Министерство национальной обороны Польши подготовило проект закона об учреждении Агентства по вооружениям, сообщает Польское радио.

Министерство национальной обороны Польши подготовило проект закона об учреждении Агентства по вооружениям, которое должно быть создано в результате слияния нескольких уже существующих учреждений, — сообщил 22 сентября министр нацобороны Мариуш Блащак.

Агентство по вооружениям будет нести ответственность за закупку оружия и оборудования, исследование рынка и т. д.

По словам главы Минобороны, Агентство по вооружениям будет «единственным центром принятия решений о закупке техники для польской армии».

Мариуш Блащак также добавил, что цели, которые он ставит перед собой в качестве министра, состоят в том, чтобы увеличить количественный и качественный состав польской армии, укрепить позиции Польши в НАТО и отношения с США.