Минобороны заключило договор на 8 млн евро о закупке противотанковых ракет Javelin

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Агентство по оборонным ресурсам на этой неделе подписало с правительством Соединенных Штатов Америки дополнение к договору о закупке противотанковых ракет Javelin на сумму более 8 млн долларов (10 млн долларов).

Как сообщило Министерство обороны Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для этой системы. Вооружение поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.

«Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы», — говорится в пресс-релизе.

Министерство подчеркнуло, что США является основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и стратегический партнер Литвы.

«США активно участвует в реализации мер по обеспечению безопасности в Балтийском регионе, усиливая безопасность и стабильность региона. Своими военными, техникой и финансовыми ресурсами США активно вносит свой вклад в оборону нашего региона», — утверждает министерство.

Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 до 2,5 км. Система действует по принципу «выстрелил-забыл»: после фиксации цели и выстрела ракета сама управляет полетом до цели.

Javelin — это боевая ракета с двухрежимным взрывателем может атаковать танк противника при лобовом столкновении с целью или на небольшой высоте над ней (до 150 метров). В ракетах используется система «мягкого пуска», когда воспламенение маршевого двигателя происходит после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние, поэтому сложно установить место запуска.