Минобразования: две недели школьники учиться не должны – объявлены каникулы

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Поскольку у администраций школ возникли вопросы, как организовать учебный процесс после закрытия школ, Министерство образования, науки и спорта подчёркивает, что объявлены каникулы, поэтому школьники в течение двух ближайших недель учиться не должны.

«Из-за угрозы коронавируса распоряжением министра образования, науки и спорта весенние каникулы школьников продлены на одну неделю и перенесены с середины апреля на 16-27 марта. Во время каникул школьники отдыхают, а школы работают в режиме каникул: рекомендуется, чтобы учителя выполняли установленные учреждением работы дистанционно», – указало министерство в комментарии для BNS.

Представители министерства подчёркивают, что учителя во время каникул работают, как обычно во время весенних или осенних каникул, согласовав свой режим работы с администрацией школ.

Как отмечает министерство, сейчас решается вопрос о формах, в которых школьники могли бы продолжить обучение, если в течение двух недель угроза распространения коронавируса не снизится.