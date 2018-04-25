Министерство образования ФРГ выступило с предложением продлить учебную неделю и открыть двери школ также по субботам, чтобы школьники смогли наверстать упущенное.
Как передает АЗЕРТАДЖ, выступая на немецком телеканале, министр образования страны Анна Карличек сказала, что дети не должны страдать из-за кризиса и терять свое заслуженное лето. Она предложила продлить учебную неделю, включив в нее также субботу, но при этом оставить детям лето. Ведь уже сейчас звучат голоса с призывом отменить летние каникулы, чтобы дети смогли нагнать учебную программу.
Министр в ответ предложила, чтобы дети посещали школу лишь три раза в неделю, остальные три дня продленной недели учились дома. Она высказалась против всякой отмены летних каникул и предложила провести летом несколько занятий курсов, но это только по желанию каждого ученика.
“Минобразования ФРГ против лишения детей долгожданного лета”
Молодец, министр,не знаю как в Германии учатся на удаленнее, но у нас это испытание для всех. Ученикам тяжело заставить себя дома во время сесть за уроки, не все понятно по новому материалу, учителям тоже собрать всех в одно время тоже не под силу да ещё выслушивать претензии родителей , которые позволяют звонить учителям домой и в22 и в 23 часа. А лето у детей должно быть.