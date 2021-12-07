Минсельхоз: от Тайваня ждут больше разрешений на экспорт литовских пищевых продуктов

После того, как Тайвань разрешил ввозить часть литовского зерна на остров, представитель Минсельхоза Литвы сообщил, что вскоре ожидается получение разрешений на экспорт и других продуктов питания. По словам Антанаса Венцкуса, согласование первого такого разрешения заняло пару месяцев.
А. Венцкус сказал, что литовские компании, экспортирующие продукты питания, пока больше интересовались Китаем в целом, но с изменением политической ситуации появились и риски, а Тайвань предложил Литве открыть свой рынок летом.
«Этим летом Тайвань, увидев наш добрый жест поддержки, как помощь вакцинами, так и открытие представительства, они увидели, что мы пострадали от действий Китая за это, и предложил нам помощь в открытии собственного рынка», — заявил BNS глава отдела международных отношений и поощрения экспорта Министерства Винцкус.
Согласование разрешений на экспорт обычно занимает около года, а иногда и больше, по словам Венцкуса, Тайвань предложил быстрее открыть свой рынок, который крайне положительно оценивает литовские товары.
По его словам, разрешения на вывоз птицы, свинины, говядины и молочных продуктов пока согласовываются. Ожидается, что они будут получены в начале следующего года. В настоящее время на Тайвань экспортируются молочные продукты и корма для домашних животных.
По словам Венцкуса, и министерство, и компании за пять лет вложили много средств для выхода на китайский рынок, поэтому экспорт рос. Китай предоставил разрешения на экспорт замороженной говядины, пшеницы, рыбы и рыбы, молочных продуктов, сена, ожидаемого разрешения и говяжьих субпродуктов.
«Однако затем Китай начал наказывать Литву за ее принципиально ценностную внешнюю политику», — добавил он.
Венкус говорит, что экспорт в Тайвань может амортизировать потери на общекитайском рынке, и в будущем его объемы могут быть даже выше, чем в Китае. Однако тенденции будут видны в первой половине следующего года.
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время ежегодный экспорт Литвы на Тайвань составляет около 5 млн. евро, из которых 3 млн приходятся на древесину, а 2 млн евро — на продукты питания. Ожидается, что в будущем он может достигнуть не менее 20 млн евро.
В 2020 году в Китай было экспортировано продукции сельского хозяйства и продуктов питания на 93,4 млн долларов. Китай занимал 21-е место среди 154 литовских партнеров по экспорту.