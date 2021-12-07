Минсельхоз: от Тайваня ждут больше разрешений на экспорт литовских пищевых продуктов

Согласование разрешений на экспорт обычно занимает около года, а иногда и больше, по словам Венцкуса, Тайвань предложил быстрее открыть свой рынок, который крайне положительно оценивает литовские товары.

По его словам, разрешения на вывоз птицы, свинины, говядины и молочных продуктов пока согласовываются. Ожидается, что они будут получены в начале следующего года. В настоящее время на Тайвань экспортируются молочные продукты и корма для домашних животных.

По словам Венцкуса, и министерство, и компании за пять лет вложили много средств для выхода на китайский рынок, поэтому экспорт рос. Китай предоставил разрешения на экспорт замороженной говядины, пшеницы, рыбы и рыбы, молочных продуктов, сена, ожидаемого разрешения и говяжьих субпродуктов.

«Однако затем Китай начал наказывать Литву за ее принципиально ценностную внешнюю политику», — добавил он.

Венкус говорит, что экспорт в Тайвань может амортизировать потери на общекитайском рынке, и в будущем его объемы могут быть даже выше, чем в Китае. Однако тенденции будут видны в первой половине следующего года.

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время ежегодный экспорт Литвы на Тайвань составляет около 5 млн. евро, из которых 3 млн приходятся на древесину, а 2 млн евро — на продукты питания. Ожидается, что в будущем он может достигнуть не менее 20 млн евро.

В 2020 году в Китай было экспортировано продукции сельского хозяйства и продуктов питания на 93,4 млн долларов. Китай занимал 21-е место среди 154 литовских партнеров по экспорту.