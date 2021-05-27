Минск давит на белорусов через детей, сажает несовершеннолетних – С. Тихановская

По ее словам, в Беларуси «с таким выбором столкнулись сотни семей». В качестве примера она привела одного отца семерых детей, у которого грозили отнять детей, если он не снимет поднятый возле дома исторический флаг Беларуси.

«Уже девять месяцев режим терроризирует белорусов, а дети не исключение. Многие несовершеннолетние были задержаны и подверглись пыткам за то, что участвовали в мирных протестах», — сказал лидер оппозиции.

По ее словам, шесть подростков сейчас признаны политзаключенными.

Один из них — больной эпилепсией семнадцатилетний Никита Золотарев. Минский режим осудил его на пять лет за то, что юноша якобы бросил «коктейль Молотова» под ноги двум омоновцам и организовал массовые беспорядки.

Адвокат из Беларуси Юлия Леванчук, защищавшая преследуемых режимом людей, сказала, что точное число задержанных по политическим причинам людей или находящихся в заключении несовершеннолетних неизвестно, так как эту статистику скрывают.

Она отметила, что режим своими действиями приводит и к самоубийствам детей.

«В этом виноват Следственный комитет. (…) Если бы на меня не оказывали давление, я бы не решился на такой страшный поступок. Мои силы иссякли и я не справился», — процитировала Ю. Леванчук письмо совершившего самоубийство подростка.

По его словам, этот юноша был сиротой, власти обвинили его в организации протестов.

Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко утверждала, что целью Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) является забота о детях, в Белоруссии этого нет.

«Сейчас государство шантажирует родителей, грозит отнять детей только потому, что они вышли на улицу и выразили позицию. То, что сегодня происходит, трудно понять. (…) Я бы хотела призвать белорусское представительство ЮНИСЕФ делать то, для чего эта организация была создана», — сказала О. Величко.

«Я призываю открыть глаза и видеть факты, когда нарушаются права детей. (…) Мы понимаем, что часть бюджета белорусского представительства ЮНИСЕФ составляет государственное финансирование, однако это не может быть причиной, чтобы ЮНИСЕФ не обращал внимание на эту проблему», — добавила она.

Организовавшая конференцию парламентский социал-демократ Довиле Шакалене сказала, что ЮНИСЕФ «вместо того, чтобы открывать новые фонтаны в Беларуси, мог бы собрать данные, сколько сейчас детей находится в заключении по политическим причинам».

Она также подчеркнула, что хотя Литва не может силой освободить ставших политзаключенными детей, этот вопрос следует постоянно поднимать и об этом говорить.

1 июня отмечается Международный день защиты детей.