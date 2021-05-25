Минск и Москва готовят программу пограничной безопасности Союзного государства

«Важным вопросом коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023-2027 годов. Основной целью программы является реализация основных положений пограничной политики, а также укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства»,

По данным белорусского ГПК, в числе основных задач программы является защита интересов государств-участников, направленных на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства, создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам государств-участников в пограничном пространстве.

«Реализация этого долгосрочного документа позволит повысить эффективность оперативно-служебной деятельности за счет обустройства внешней границы Союзного государства и создания благоприятных условий для осуществления служебной деятельности пограничниками Беларуси и России», — проинформировали в Госпогранкомитете Белоруссии.