Минск отреагировал на резолюцию Европарламента по БелАЭС

Там напомнили, что в рамках партнерского обзора представители ENSREG 9-10 февраля посетили станцию, где ознакомились с выполнением Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. При этом сами эксперты отметили, что белорусская сторона максимально содействовала их работе.

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС в Беларуси из-за опасений, связанных с ее безопасностью. За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора.

Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.