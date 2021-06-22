Минск отреагировал на санкции Запада

«На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: «Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народа Беларуси, введя новые ограничительные меры». Уверены, что трудовые коллективы предприятий, попавших под санкции так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и достойно оценят столь щедрую «поддержку» ЕС», — отметили в МИД Беларуси.

Там добавили, что сделают все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования.

«Санкции и рестрикции без желаемого их заказчиками эффекта. Соответствующие меры, которые ЕС заставляет нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на выгоде граждан и компаний стран Запада, которые делали недружественные шаги в отношении нашей государства», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против Беларуси. Они коснутся 86 физических лиц и компаний, в том числе членов семьи Александра Лукашенко.

Также США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц, в том числе КГБ.

Вслед за Евросоюзом и США Британия и Канада также ввели санкции против Беларуси.