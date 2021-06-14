Минск подготовил ответные санкции против Запада

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.
«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — отметил глава МИД.
По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что «от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее».
При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.
«Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем», — уточнил он.
Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 71 гражданина и семи компаний Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевич, несмотря на обещание Минска перейти на азиатские и российские технологии в качестве ответного шага.korrespondent.net