Минск подготовил ответные санкции против Запада

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что «от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее».

При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

«Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем», — уточнил он.

Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 71 гражданина и семи компаний Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевич, несмотря на обещание Минска перейти на азиатские и российские технологии в качестве ответного шага.