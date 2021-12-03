Минск пообещал принять жесткие, но адекватные меры в ответ на новые санкции Запада

МИД Беларуси в связи с решением Европейского союза об очередных санкциях против республики заявил, что Минск примет жесткие, асимметричные, но адекватные меры.
«Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы МИД Беларуси .
В ведомстве подчеркнули, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем «очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего региона». «И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и принимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, «лицемерно нанесли санкционный удар».
Цель санкций — избавиться от конкурентов
МИД Беларуси считает, что включение в очередной санкционный пакет Евросоюза белорусских предприятий вызвано желанием избавиться от конкурентов.
«Цель всей этой политики — экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что «именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису». «За этим скрывается желание избавиться от конкурентов», — подчеркивается в заявлении.
Вместе с тем, отмечается в заявлении, Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. «Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения. Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, также, как и их негативное воздействие на обе стороны». — отметили в МИД.
В четверг Евросоюз в координации с Великобританией, Канадой и США ввел новые санкции против Беларуси. Также страны Запада призвали Минск прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС.